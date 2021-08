NUMEROLOOGIA ⟩ Elutee numbrid 1, 5 ja 7 annavad sulle sellise tee

Numeroloogias on elutee number üks kõige olulisem isiklik number, mis näitab otseselt, millist teed me siin elus käime. See ei näita meie sügavamat olemust ja hinge (seda näitab saatusenumber, mis arvutatakse inimese täisnimest). Ent see näitab, läbi milliste tegevuste ja otsuste me enamasti oma elu elame ning milliseid omadusi siin elus ka peamiselt arendame. See on meie häälestatus elule. Elutee number on oluline oma töö valikus ja elustiili kujunemisel. Kui elame vastavuses oma elutee numbriga, läheb kõik hästi - peame selle numbri vajadusi ja nõudmisi arvestama.