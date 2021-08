NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal algab romantilise igatsusega, kuid viib meid kohmetusse olukorda

Sel nädalal alustab Kuu kasvamist, pärast väga võimsat kuu loomist Lõvi Väravas. Keset rahutuid sündmusi on paljud meist saanud kontakti uue sisemise valgusega, mis paistis kuu loomise järel vähemalt korraks ning andis suuna kätte, mida me nüüd looma hakkame. See võib olla kõigest tunne või mõte, mis viib meid edasi ning annab usku ja inspiratsiooni. Ent selle nädala teine pool on täis mitmeid kvinkunksi aspekte, mis näitab, et nädalalõpus tunneme palju kohmetust ja ebamugavust - muutuvate energiatega tuleb kohaneda.