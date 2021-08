B12-vitamiini leidub ainult teatud toitudes, kuid see on tervisele mõeldes ülioluline. Vitamiin hoiab vererõhu ja kolesteroolitaseme stabiilsetena, mõjub hästi aju tervisele ning aitab tõsta libiidot. Ühel inimesel kümnest on B12-vitamiinist puudus, kirjutab TheSun. Üldjuhul ei ole vitamiini toidust kuigi keeruline kätte saada, kuid taimetoitlastele ja veganitele võib see pisut raskusi valmistada. Enamasti leidub B12 just loomses toidus.