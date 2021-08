NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Tule ela kaasa Ironmanile; tegevusi jagub ka toidu- ja muusikasõpradele

NB! Mitmed üritused jäävad sel nädalal ohu tõttu kahjuks ära. Need, mis veel toimuvad, ootavad osalema eelkõige vaktsineeritud inimesi. Palun uuri lisa vaktsineeri.ee ning pane aeg kirja. Kusjuures mitmel üritusel on kohal vaktsineerimisbuss – kasuta head võimalust! Ja üks ettevaatusabinõu veel: kui matkad, ära unusta metsade tuleohtlikkust!

Muusikaüritused

Kuressaares toimuvad merepäevad, mis on aastatega saanud Saaremaa suurimaks festivaliks, kus pakutakse mahukat kontsertprogrammi, mitmekülgset laadaala, kõige maitsvamat toitu, ägedat lasteala, meremelu ja laevu.

Eesti teises otsas toimub aga hoopis teistlaadi üritus: Station Narva täidab piirilinna muusikaga meilt ja mujalt, pakub kunsti- ja maitseelamusi, näitab linnaruumi uue põneva nurga alt ning kutsub arutlema nii kohaliku eluolu kui ka uute ärimudelite üle. PS! Kohal on ka vaktsineerimisbuss!

Folgisõbrad teavad vist juba kõik, et just sel nädalavahetusel toimub Viru Folk. Seekord on luubi all ida-slaavi rahvaste kultuur, sealhulgas muusika, filmikunst, köök jpm.

Viru Folk. FOTO: Visit Estonia/Kaur Orgusaar

Ka Naissaarel toimuv Nargenfestival on juba pika ajalooga ettevõtmine. Seekord kuuleb Soome muusikute, akordionivirtuoosi Kimmo Pohjoneni ja tema kauaaegse loomingupartneri Samuli Kosmineni ühisloomingut. See on kaheksaosaline teos häälele, akordionile, keelpillikvartetile ja elektroonikale, milles hääle ja viie pilli tekitatud helid kasvavad Samuli Kosmineni sämplite, elektritrummide ja elektrooniliste manipulatsioonidega massiivseks orkestraalseks kõlaks.

Komponeeritud muusikas on ruumi jäetud ka improvisatsioonile. Pealkiri viitab muusika unenäolisusele ja hüpnootilisusele Pohjoneni sõnul ongi see teos unistustest ja elust.

Tartus

Tartus pole vist kunagi nii palju suuri üritusi korraga toimunud kui nüüd. Armastuse üle mõtisklejad leiab kindlasti laupäeva õhtuni kestvalt armastusfilmide festivalilt Tartuff. Kui aga kõht tühjaks läheb, astu läbi Tartu toidu- ja veinifestivalilt, mis kestab reedest pühapäevani ja on täis ehedaid Eesti maitseid Lõuna-Eesti väiketootjatelt ja pop-up restoranidelt. Saab degusteerida ka häid veine.

Tartu toidu- ja veinifestival. FOTO: Visit Estonia

Veel viimased päevad on Tartus Autovabaduse puiestee – peale seda on tegemist taas autodele kuuluva alaga. Tule vaata veel oma silmaga üle, kui mõnus see ala välja näeb. Veidi linnast välja sõites keera suund Lennundusmuuseumi poole – seal toimuvad laupäevast pühapäevani Lennupäevad. Näeb langevarjuhüppeid, toimuvad huvilennud, avatud on erinevad atraktsioonid: simulaatorid, katapult, langevarjuhüppesimulaator, batuudid jpm.

Pärnu

Suvepealinnast leiab alati mõne ürituse, olgu tegemist nädalavahetuse või argipäevaga. Kui armastad süüa liha, siis ei puudu sa Grillfestilt. Reedel ja laupäeval pakuvad 300 toidupakkujat Eestist ja välismaalt head ja paremat. Avatud on välirestoranid ja kohvikud ning isegi lemmikloomarestoran.

Samal ajal toimub Pärnus teinegi traditsiooniline üritus – Gildipäevad. Sealt saab osta ehedat ja ausat käsitööd, korraldatakse vahvaid õpitubasid nii suurtele kui väikestele ning pakutakse kohalikku toitu. Lisaks tasuta meelelahutusprogramm!

Pärnu gildipäevad. FOTO: Visit Estonia

Lõuna-Eesti