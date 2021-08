India dermatoloog dr Sneha Sood tõdeb, et nad tõesti on näinud palju patsiente, kes on koroonast paranedes kaotanud palju juukseid.

«Kui inimene on tõsises infektsioonis, siis ei ole juuste välja langemine ebatavaline järelefekt,» ütles arst väljaandele Times of India. «Keha on pidanud maha tugeva võitluse ning organismis on toimunud keemilised muutused. See võib tõesti lõppeda juuste välja langemisega.»