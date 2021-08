PERSEIIDID ⟩ Käes on parim «tähesadude» vaatamise aeg

Perseiidid on meteoorivool, mis igal aastal tipneb 12. augustil. Sel korral jääb kuu loomine 8. augustisse, mis tähendab, et siis on taevas kõige pimedam ja iga-aastane kosmose vaatemäng on kõige paremini jälgitav. Järgmisel aastal meil nii väga ei vea, kuna siis on taevas just parasjagu täiskuu, tähendab Space.com.