Küllap oled kuulnud ütlust, et sa oled see, mida sa sööd. See hõlmab endas kindlasti ka tupe tervist. Sinu toitumine mõjutab peaaegu kõike alates menstruaaltsüklist kuni meeleoluni. Seega tasub valida, mida suhu pista või mida millest eemale hoida.