Jennifer Aniston ütles sõpradest ja pereliikmetest lahti

Jennifer Aniston on üks miljoneist ameeriklasest, kes on end tänaseks COVID-19 vastu vaktsineerinud. Näitlejanna tõdeb, et paraku pole sugugi mitte kõik tema tutvusringkonnast sama teinud. Kuna pandeemial ei näi veel niipea lõppu tulevat, võttis ta vastu raske otsuse ning lõpetas kohtumise lähedastega, kes on vaktsineerimata või pole nõus avaldama, kas on seda teinud, avaldab Elle.