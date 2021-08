NUMEROLOOGIA ⟩ Sünnikuupäev kinkis sulle selle ande

Numeroloogias vaadatakse palju erinevaid numbreid - eluteed, saatusenumbrit, apogeesid, tsükleid jpm. Ent üks lihtne ja oluline number, mis sinu kohta olulist infot annab, on aga puhtalt su sünnikuupäeva number (ilma kuu ja aastaarvuta). Seda ei pea isegi kuidagi kokku liitma, see on lihtsalt üks number, mis on alati sinuga.

Numeroloogide sõnul kirjeldab see number meie sisemist talenti või kaasasündinud oskust, mis on eriti oluline meie töös ning kõige aktiivsem vanuses 28-50. See kirjeldus ei võta kokku sinu tervet olemust, aga see on midagi, mis on sinu loomupärane talent või anne. Vaata, kas tunned ära?