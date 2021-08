Algkooliõpetaja Jessica Pritchard sünnitas 2020. aasta maikuus oma teise tütre Mia, vahendab väljaanne DailyStar . Mia oli esimene laps, kes peres karantiini ajal ilmavalgust nägi. Kõigest 11 kuud hiljem, 2021. aasta aprillis järgnesid kolmikud – Ella, George ja Olivia. Kolmikud kaalusid sündides 1,2, 1,6 ja 1,7 kilogrammi. 31-aastasel õpetajal on ka kaheksa-aastane tütar Molly.

Nii Jessica kui tema elukaaslane Harry Williams olid sõnatud, kui kinnitati, et sünnivad kolmikud. Naine ütleb, et neil on väga vedanud, kuigi tööd saab olema palju.