Uued uuringud tegid selgeks parima viisi eesnäärmevähi ennetamiseks

Harvardi uuringutest selgub, et mehed, kes ejakuleerivad kuus vähemalt 21 korda, vähendavad eesnäärmevähi riski suisa kolmandiku võrra, kirjutab väljaanne Metro . Uuringu läbiviijad analüüsisid 31 925 mehe tervist ja harjumusi. Tulemused on avaldatud ajakirjas European Urology.

«Hindasime, kas ejakulatsiooni sagedusel täiskasvanueas on seos vähiriskiga,» ütleb uuringu autor, «Selgub, et meestel, kes sageli ejakuleerivad, on väiksem tõenäosus eesnäärmevähki haigestuda.»