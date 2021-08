Huvitavad, kuid väärtuslikud esemed, mida peale lahkuminekut hakati taga igatsema

« Jätsin enda saumiksri alles, kuid andsin kõik ülejäänud köögitarvikud temale. » Kuigi mu lahkuminek oli sõbralik, tundsin ma palju süütunnet - seega kolides ütlesin: «Jäta kõik endale!». Kuid aastate jooksul olen hakanud igatsema mõningaid köögitarbed, mida ma sooviksin tagasi. Minu lemmik kruus, digitaalne toiduvalmistamistermomeeter ja plastikust kausi kinnitus saumiksri jaoks. Miksri jätsin tema nõudmisel alles, kuid unustasin kõik sellega kaasas olnud tarvikud tema juurde. Ma pole kunagi leidnud õiget aega seda tagasi küsida - loodan, et ta saab neist vähemalt kasu.

Oma endise elukaaslasega lahku minnes leppisime kokku, et ta saab kohvilaua endale jätta. Hiljem koju jõudes, polnud ta mitte ainult lauda võtnud, vaid ka kõik, mis sellel juhtus olema - tasside alused, küünlad ja palju muud. Mul on hea meel, et ma ei unustanud teleka pulti lauale.



"Ta kadus ja ma ei näinud oma kitarri enam kunagi!"