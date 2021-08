Need on 3 peamist põhjust, miks inimesed suguühet karta võivad

Paljud otsustavad seksiga oodata kuni abiellumiseni. See võib tuleneda erinevatest sotsiaal-kultuuriliste ja religioossete kasvatuse tagajärgedest. Seksikogenematud inimesed võivad muretseda intiimsuse meetodite pärast. Sellised inimesed kardavad, et nad ei suuda partnerile orgasmi kaudu meeldida ja tekitavad piinlikust. Lisaks võib madal enesehinnang põhjustada hirmu seksi ees.



Hirm kondoomide ja raseduse ees



Uude paarisuhtesse minnes või abielludes soovitakse üldjuhul rasedust edasi lükata. Sellisel juhul on kondoomide või muude rasedusvastate vahendite kasutamine hädavajalik. Siiski on teada, et vale kasutuse korral võivad kondoomid puruneda ja naine selle läbi rasestuda. See hirm võib takistada inimestel seksi nautimast.



Samuti kardavad naised, et nende meessoost partnerid ei taha kondoome kasutada.