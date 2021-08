Oleme jõudnud astroloogilisse 10. majja , mis on üks neljast (1., 4., 7.) elu alustalast ning kõige suurema tähtsusega astroloogilisest eluvaldkonnast. 10. maja algab punktist, mida kutsutakse ka Kesktaevaks , ning see tähistab hetke, mil Päike oli sinu sündimise päeval kõige kõrgemal taevas.

Nagu juba nimest välja lugeda võib, näitab see asetus, kuidas me paistame läbi oma saavutuste selles elus kõige rohkem silma. See on meie maine, reputatsioon, aga ka meie panus ellu, mille järgi meid hiljem mäletatakse. Seda võib seostada Kaljukitse sodiaagimärgi ja Saturniga.