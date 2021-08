AOC koondise juhi Matt Carroll kommenteeris, et kuigi lennukit jagasid mitme spordiala esindajad, on jalgpalli- ja ragbimeeskonnad ebasobiva käitumise eest täieliku vastutuse võtnud.

„Juhtum on äärmiselt pettumust valmistav, kuid nii ragbi kui ka jalgpalli esindajad on mulle öelnud, et selline käitumine pole nende spordialadel kindlasti vastuvõetav. Nad on Austraalia olümpiakoondise ees siiralt vabandanud," edastas Matt Carroll News.com-ile.