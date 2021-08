Kas sooviksid iga hinna eest saledam olla, kuid kaal lihtsalt ei taha kuidagi langeda? Sa pole ainus, kes selle murega võitleb! Paljudel inimestel pole aimugi, et kehakaal võib tõusta pealtnäha üsna üllatavatel põhjustel. Vaata alt, millised need põhjused on!