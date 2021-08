Avokaadol on üks väga kasulik kõrvaltoime, mida isegi suurim fänn ei tea

Avokaados on palju rasvu, mis tähendab, et see täidab kõhtu rohkem kui õun või pirn. Kuid mitte ainult!

«Avokaados on rohkem kaaliumi kui banaanis,» ütles väljaandele Eat This, Not That! toitumisteadlane Lindsay Wengler. Nimelt on ühes keskmise suurusega banaanis 433 mg kaaliumi, sama suures avokaados aga 690 mg kaaliumi.