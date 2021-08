Seksiekspert selgitab: mis on lohutusseks ja on see hea mõte?

Kõige sagedamini juhtub lohutusseksi kuu aja jooksul pärast lahkuminekut. Uuringud on näidanud, et mida pikem aeg on lahkuminekust möödas, seda väiksema tõenäosusega saab seksi lohutusseksina kategoriseerida. «See on ka loogiline, kuna kõige raskem hetk saabub kaks nädalat pärast lahkuminekut, sealt edasi, umbes neljandast nädalast läheb kergemaks,» kirjutab Lehmiller oma koduleheküljel lisades, et just nelja nädala punkt on see, kui enamik inimesi lohutusseksini jõuavad.