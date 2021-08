Salatrikid aitavad kindlaks teha, et su silmarõõm on vallaline

Esiteks kipuvad suhtes inimesed esimese nelja vestluse sees oma partnerit mainima. Põhjus on lihtne: kui nad usuvad, et on leidnud oma teise poole, siis ei ole neil mingit põhjust sinu eest varjata. Nii et kui sa ei tea, kuidas seda ise küsida, siis lihtsalt oota – see võib vestluse käigus orgaaniliselt selguda.