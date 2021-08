Rahvusooper Estonia kevadises mänguplaanis on kavas ballett «Bajadeer», mida mängitakse 9. aprillist kuni tuleva aasta 11. juunini. Hindud aga tunnevad, et see etendus trivialiseerib idamaade religiooni ja teisi traditsioone ja usuvad, et Estonia peaks «Bajadeeri» lavalt maha võtma.