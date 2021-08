Suurem osa toidust sisaldab rohkem või vähem soola. Päevas ei soovitata tarbida üle 2300 milligrammi naatriumit, aga kuna seda on pea igas toidus, on tarbimist keeruline kontrolli all hoida. Soola kasulik ja kahjulik mõju on meile teada, kuid liigse tarbimisega kaasneb ka tõsine terviserisk, mis võib naistele kõvasti meelehärmi valmistada.