Ohhoo! ⟩ Just see armastatud puuvili aitab paljude seedeprobleemide korral

Toitumisspetsialist Kinita Kadakia Patel jagas Instagramis videot, kuidas ananassis leiduv ensüüm võib seedimist aidata. Ta ütles, et ensüümiks on bromelaiin, mis aitab ka paljude seedeprobleemide korral.

Ananass võib samuti aidata immuunsust tõsta. Puuviljad on rikkad C-vitamiini poolest, mis toimib suurepärase antioksüdandina ja on samuti põletikuvavastane. Ananass sisaldab ka A-vitamiini, K-vitamiini, fosforit, tsinki ja kaltsiumi.

Mitte ainult puuviljad ise, vaid ka nende tugev koor on kasulik. Lisaks sellele, et koor sisaldab bromelaiini ja C-vitamiini, on see teadaolevalt hambaid ja luid tugevdav, kuna sisaldab palju mangaani.