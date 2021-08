ÜLEVAADE ⟩ Need riigid on endiselt Covid-19 vabad

Järgnev nimekiri toetub Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO andmetele. Kuigi nimekirjas on ka Turkmenistan ja Põhja-Korea, kus pole ametlikult registreerinud ühtegi nakatumisjutu, on seda ülima salastatuse ja vaba meedia puudumise tõttu võimatu kinnitada. Näiteks Turkmenistanis, kus Covid-19 juhtumid on riigisaladus, on vaktsineerimine tehtud karmilt kohustuslikuks kõikidele täiskasvanud inimestele.

Osad null-nakatumisega riigid, kus turism on oluline sissetulekuallikas, on leidnud, et täielikku eneseisolatsiooni on kergem taluda, kui turismidollarite kadumist. Nende hulka kuuluvad näiteks Cooki saared ja Palau. Mõnes riigis, nagu näiteks Niue, pole turismi kunagi eriti olnud ja riigi sulgemine elurütmi suuremat ei muuda.

FOTO: WHO

Eraldatus ja väiksus loovad Covid-19 vastu küll eelise, kuid ei garanteeri viirusevabadust. Näiteks Fidžist kirdes asuval Prantsusmaa ülemere territooriumil Wallis ja Futuna, kus elab ainult 12 000 inimest, on tänaseks registreeritud 454 nakatumisjuhtu. Kuna seal on inimeste liikumist muu maailmaga rohkem, levis viirus märtsis 2021 ka sinna. Vaid 4 päevaga registreeriti 55 nakatumisjuhtu.

Kohati on riigi sulgemisega kaasnenud ootamatud kõrvalnähud. Näiteks Tongal, kuhu välismaalasi alates märtsist 2020 ei lubata, on plahvatuslikult kasvanud koerte arv. Kui varem käisid Tongal koeri steriliseerimas Uus-Meremaa veterinaarid, siis peale piiride välismaalastele sulgemist steriliseerimist enam ei toimu. Arvatakse, et ainuüksi Tonga suurimal, Tongatapu saarel, kus elab 75 000 inimest, on praegu juba rohkem, kui 20 000 koera.