Progreseerunud Kuu jälgimine aitab mõista, miks mingi olukord, suhe või töö meid järsku enam ei rahulda ning tunneme, et vajame midagi hoopis muud. Läbime pidevalt 2,5-aastaseid perioode, mil meie sisemises fookuses on erinevad väärtused ja kvaliteedid - mis on sinu vajadused praegu?