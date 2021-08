28-aastane Elise: maailm ei vaja juurde ühte täiuslikku, vaid sadat ebatäiuslikku veganit

See märkus pani mind mõtlema oma toitumisharjumustest üldiselt. Mul on olnud toiduga selline love-hate suhe, kus on pigem hate-pool peale jäänud. Mul on olnud aegu, kus ma ei söö peaaegu üldse midagi, on olnud aegu, kus ma söön väga täpselt toitumiskavade järgi, on olnud aegu, kus toitumine ja trenn on nii maksimaalselt esikohal elus, et muuks ei jäägi aega. Umbes kaks aastat tagasi sain aru, kui kurnav see kõik minu vaimsele tervisele on olnud ja otsustasin, et midagi peab muutuma. Esiteks andsin ära oma spordikella, mis enne dikteeris väga palju minu liikumist. Näiteks kui mõnes trennis ununes treeningrežiim peale panna, siis oli põhimõtteliselt minu jaoks see trenn maha visatud aeg, kuna see ju ei läinud rakenduses kirja?! Toidu koha pealt lubasin endale rohkem vabadust ja hakkasin kuulama oma keha.