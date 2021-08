Esiteks: see naine on mõistatus. Tema näolt, sõnadest ja tegudest ei loe selgelt kõiki mehega seotud mõtteid ja unistusi välja. Ta ei muutu kunagi täiesti «läbipaistvaks».

Teiseks: see naine on välimuselt unustamatu. Mitte tingimata traditsioonilises mõttes kaunitar. Võimalik, et ülekaaluline või ebakorrapäraste näojoontega. Kuid samal ajal on tal oma eriline meeldejääv stiil. Ta teab täpselt, millised riided ja milline meik rõhutavad tema loomulikke omadusi ja teab alati, kuidas ennast esitleda. Mees, kelle selline naine on valinud, on sõprade poolt kadestatud.