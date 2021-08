Minu lapsepõlv oli täiuslik. Ma sündisin ja kasvasin New Jerseys ning elasime perega väikeses armsas majas. Minu kuuendaks sünnipäevaks korraldas ema Pocahontase teemapeo, millest olin ammu unistanud. See on kahjuks ka ainus suurem ilus mälestus, mis mul kogu perest on. Kuu aega hiljem, 1995. aasta detsembris, ootas meid kogu pere reis Columbiasse. Pidime minema suguvõsa kokkutulekule ja olin nii elevil, sest see oli minu esimene lend üldse.