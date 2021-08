Manifesteerimise peamine reegel on see, et loome läbi mõtete ise oma reaalsuse. Mõttel on suur jõud ning ennast õigesti meelestades on võimalik saavutada eesmärke, millest paljud vaid unistavad. Alt leiad viis nippi, mille abil kutsuda ellu just seda, mida parasjagu vajad.