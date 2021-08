4 tähtsat ametit, mille esindajad järgivad mitmeid salarituaale

Samas on ka mitmeid professioone, kus on aastasadu järgitud teatavaid tavasid ning usutakse, et kui sa nende reeglite vastu eksid, saadab sind ebaõnn.

Kosmonaudid

Juri Gagarin on Venemaa kosmonautide nö kaitsepühak. Kõigepealt paluvad kosmonaudid Gagarini hingelt luba Maalt lahkuda ning külastavad tema memoriaali. Samuti ei tohtivat meeskond enne starti kosmoseraketti näha. Lisaks peavad kosmonaudid külastama stardipäeval juuksurit.

Enne pardaleminekut peavad nad matkima Gagarini kuulsat lehvitamisžesti, kuid vastu ei tohi neile lehvitada – see on halb enne, kirjutab Ren TV.

Piloodid

Piloodid, kosmonaudid ja langevarjurid teavad, et nende töö on riskantne. Nii järgivad nad sageli lisaks kõikidele muudele reeglitele ka ebauskumusi. Paljud piloodid kannavad kaasas amuletti. Näiteks on ajaloost teada, et Ameerika Ühendriikide hävituslendur Edwin Parsons võttis pardale alati kaasa musta mängukassi, kes Esimeses maailmasõjas tema eest isegi korra kuuli sai, kirjutab Coffee Ordie.

Mereväelased

Ameerika mereväes aga on kummaline komme – sa nimelt ei tohi pesta oma kohvitassi. Väidetavalt toob see kaasa ebaõnne ning kutsub laeva uppuma.

Snaiprid