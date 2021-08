Kuu on see nädal vanakuu faasis, mis tähendab, et praegu oleme lahtilaskvas ja kahanevas energias.

Esmaspäeval on Päike opositsioonis Saturniga, mis toob kaasa teatud enesekindluse languse, kuna tunnetame, et meilt nõutakse või oodatakse päris palju. Elu võib näida sel päeval koormavam, kui muidu. Saturn varjutab meie sisemist päikest pessimismiga. Oleme sunnitud seisma silmitsi karmi reaalsusega ning peame selle praegu võtma vastu sellisena, nagu see on.