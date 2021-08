Kas õigustatud käitumine? ⟩ Naine keeldus kategooriliselt minemast oma õe pulma, kuna...

Oma lugu rääkides avaldas naine, et ta õde soovis abielluda lossis. Peale selle, et loss on väga kallis ja pika autosõidu kaugusel, toimub seal ainult tseremoonia.

«Meie ei saa seda enda abikaasaga lubada, kuna see on tohutu kulu. Ta ütles, et need on tema pulmad ja ma peaksin seda mõistma. Proovisin. talle seletada, et see pole meile lihtsalt materiaalselt võimalik,“ sõnas anonüümseks jääda sooviv naine.