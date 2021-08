Ekspert avaldab: millal tuleks sünnimärki arstile näitama minna?

Suvekuudel tuleb naha eest eriti hästi hoolt kanda ning igasuguste kahtluste korral arsti poole pöörduda, kirjutab Mirror. Nii on võimalik ennetada ohtlikke nahahaiguseid, nagu nahavähk ja melanoom. Vahel on keeruline aru saada, kas sünnimärgid on hiljuti tekkinud või lihtsalt ajaga muutunud. Eriti juhul, kui need asuvad piirkonnas, kust neid on keeruline märgata. Naistel on enim sünnimärke jalgadel ning meestel selja peal.