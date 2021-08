RINNAGA TOITMISE NÄDAL ⟩ Kas teadsid: imetades saab planeeti säästa (aga sellele ei peaks mõtlema mitte emad)

«Seni oleme rääkinud rinnaga toitmise kasulikkusest emade ja laste tervise seisukohalt ja tunnustanud Eesti ühiskonda, kus rinnaga toitmiseks on avalikus ruumis loodud võimalusi ja edendatud positiivset suhtumist,» ütleb ITK Naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi. «Ka riik oma seaduste ja toetustega on abiks, et emad saaksid beebisid võimalikult pikalt imetada ja neile arenguks vajalikku lähedust pakkuda.»

Tänavused kuumalained ja nende taga olev kliimasoojenemine on tõstnud rinnaga toitmise teema olulisuse üles veel teisegi, esmapilgul üpris ootamatu nurga alt. Nimelt toovad rahvusvahelise nädala eestvedajad välja, et rinnaga toitmine on keskkonnasäästlikum kui rinnapiimaasendaja kasutamine.

Kuus kuud imetamist säästab 95–153 kg CO 2 väikelapse kohta

Uuringud rinnaga toitmise ja kliimamuutustega seoses on uus nähtus. Selge on see, et rinnaga toitmiseks läheb vaja pisut vett ja maismaaressursse, mis on süsinikuemissioonivaba ja tekitab vaid minimaalselt või üldse mitte prügi. Imetamine hoiab ka perekondades tervist, mis tõenäoliselt aitab tulevikus inimkonnal maa ressursse kokku hoida.

Ühe hiljutise uuringu järgi rinnaga toitmine kuus kuud järjest säästab 95 kuni 153 kg Co2 väikelapse kohta võrreldes sellega, kui toita rinnapiimaasendajaga. See tähendab, et kui imetada beebit kuus kuud, teeb see süsinikukokkuhoidu sama palju kui mitte sõita tavalise autoga 400 kuni 600 km ehk umbes üks paagitäis fossiilset kütust. «Number on märkimisväärne, kui teha statistikat kõigi Eestis sündinud lastel peale,» ütles Silja Staalfeldt-Rahumägi.

Kui küsida, mis kasvatab rinnapiimaasendaja ökoloogilist jalajälge, siis see komplekt erinevatest komponentidest. Piimapulbri ökoloogiliseks jalajäljeks on hinnatud umbes 4700 liitrit vett kilo piimapulbri kohta. Lisaks tuleb retsepti lisada mitmeid koostisosi, mineraalaineid ja vitamiine. Arvestada tuleb ka kilomeetreid, mis läbitakse toorainete transportimisel tehastesse ja toodete transportimisel tarbijateni kogu maailmas. Ja lõpuks lisanduvad rinnapiima tarbimisse kodused kulud: pudelite steriliseerimine ja segu valmistamine ning lõpuks ka pakendite jõudmine prügisse.

Naiste toetamine on ülioluline

Rinnaga toitmise rolli rõhutamine keskkonnakaitsmisel ei ole sõnum, mis peaks olema suunatud emadele. See peaks olema suunatud neile, kellel on õigus midagi muuta. Ja selleks, et rinnaga toitjate hulk suureneks, on olulised kõik tegevused, mis aitavad nõustada värskeid emasid alustama rinnaga toitmist nagu imetamisnõustamise kättesaadavus sünnitusmajades ja esimestel nädalatel pärast sünnitusmajast lahkumist. Jätkuvalt on olulised ka ema-laste tubade olemasolud avalikus ruumis ning tööandjate ja riigi tehtavad soodustused, mis võimaldavad väikelaste emadel töö ja pereelu paremini ühildada, et last esimestel elukuudel rinnaga toita.