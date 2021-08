Vahel on meespool nii erutunud, et vahekord jääb piinlikult lühikeseks. Üldjuhul on see partneri jaoks piinlikum, kui sinu enda jaoks ja naine peaks juhtunut pigem komplimendina võtma. Kui kallim vara lõpetab, palu tal aidata ka sind tippu viia, soovitab TheEveryGirl. Piinlik vaikus jääb olemata ning mees on õnnelik, et saab sind orgasmini viia.