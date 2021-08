Populaarne rasestumisvastane «vahend», mille kasutamine on tegelikult väga riskantne

«Ma tean tohutult palju noori naisi, kes kasutavad aeg-ajalt väljatõmbamist ainsa meetodina raseduse ennetamiseks,» tõdes Londoni haiglas töötav günekoloog Mitra.

ÜRO ametlik arvamus on, et kaheksa protsenti paaridest eelistab väljatõmbamist mistahes muule meetodile, kuid tegelikult on see number on palju suurem. 60 protsenti naistest on seda vähemalt korra kasutanud.

Doktor Alex George sõnab, et isegi kui inimesed arvavad, et see on raseduse ennetamiseks usaldusväärne (mida see pole), ei kaitse see suguhaiguste eest.

«16–25-aastaste seas on suguhaiguste protsent väga kõrge. See on tõsiselt murettekitav.»

Rahvusvahelise ajakirja Contraception avaldatud uuringu kohaselt on väljatõmbamismeetodi ebaõnnestumiste määr 18 protsenti, kui seda kasutatakse 12 kuu jooksul - seega sajast paarist võib 18 rasestuda.

«Kondoomid on peaaegu sama ebausaldusväärsed, aasta jooksul oli nende ebaõnnestumisprotsent 17. Paljud inimesed ei kasuta kondoome õigesti, mistõttu on see protsent nii kõrge,» ütleb Mitra.

Väljatõmbamismeetodi juures on aga üks probleem - seda tehakse väga harva ideaalselt ja õigesti.

Ajakirjas Human Fertility avaldatud uuringud näitasid, et 37 protsenti ejakulatsioonieelsest vedelikust sisaldab spermatüüpi, mis viljastab munaraku.

Georgia, 27-aastane naine: «Ma olen pikaajalises suhtes ja kasutan menstruaaltsükli jälgimise rakendust ning alati veendun, et kasutaksin kondoomi enne ovulatsiooni ja ovulatsiooni ajal. Tihtilugu me isegi sel ajal ei seksi, sest kondoomid paku mulle nii palju rõõmu.»

Kuid see meetod pole alati lollikindel. Seda sama avastas ka joogaõpetaja Alice.

«Olen oma kehaga väga hästi häälestunud ja kasutan seda meetodit, kui magan kellegagi, kes oskab korralikult välja tõmmata.»

Alice uskus, et pole eriti viljakas. Kuid paar aastat tagasi sai ta teada, et on rase ja peab tegema abordi, mis oli tema jaoks äärmiselt traumaatiline ja stressirohke.