Europol konfiskeeris rohkem kui 16 miljoni euro väärtuses riideid

Uurimine algas juba 2019. aastal, kui brändide esindaja avalduse tegi. Nimelt olid nad märganud Hispaania linnades La Jonquera ja Els Límits müügil võltsitud brändikaupu. Need linnad asuvad väga lähedal Prantsuse-Hispaania piirile.

Guardia Civil avastaski, et tegevuse taga on organiseeritud kuritegelik grupeering. Kahtlusalused importisid müügivalmis kaupa Portugalist, kus seda toodeti. Samuti ostsid nad kokku mitte-brändikaupu Hiinast, millele hiljem brändisildid külge pandi. Näiteks kinnitati vöörihmadele ja käekottidele brändide metallsilte, siis aga saadeti need ehtsate pähe kohalikesse poodidesse müügile.