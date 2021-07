On oluline meeles pidada, et inimeste ainevahetus on erinev ning kohv mõjub kõigile veidi isemoodi. Kosutav jook tõstab tihtilugu kortisooli ehk stressihormooni taset, kirjutab MindBodyGreen. Psühhiaater Ellen Vora selgitab, et kortisooli esilekutsuv kofeiin lahustub organismis viie kuni seitsme tunni jooksul. Lõplikult kaob kofeiin kehast 10 kuni 12 tunni möödudes.