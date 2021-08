View this post on Instagram

Kujutage ette, et kõik, mida te teete, peab olema hästitöötav meeskonnatöö. See on igapäevaelu siiami kaksikutel, kes peavad koos otsustama ja teostama kõik oma tegevused alates sellest, mida selga panna ja mida süüa, mida õppida ja kus töötada.