4 märki, et tegu on lolli mehega

1. Ta pole kunagi milleski süüdi

Kõik, mis teie suhetes juhtub, alates probleemidest naabritega kuni petmiseni, mees presenteerib neid pahatahtlike inimeste tekitatud intriigidena. Tema hing on puhas ja klaar nagu kristall! Teised on alatud, litsid, petised ja liigkasuvõtjad. Tema väärib andestust. Ta on liiga palju joonud ja kallistas kogu öö WC-potti? Ei, see ei ole joomisest! Need seened olid eile restoranid kahtlased. Ta vallandatakse töölt? Ta ei käitunud valesti, teda taheti andekuse eest sinna aheldada, aga ta polnud sellega päri ja siis tekkiski konflikt, milles tema kannatajapool on.

2. Ta teab kõike paremini kui keegi teine.

See mees räägib palju ja on enamasti ebaolulisi asju. Kui deidite temaga piisavalt kaua, märkate, et küll väikeste erinevustega, aga ta räägib samu lugusid ja vaidleb samadel teemadel. Ta tunneb enda meelest suurepäraselt mis tahes tehnikaseadet ja läheb näiteks mikrolaineahju remontima ilma, et peaksi kasutusjuhendit väljagi võtma. Loomulikult ei hakka see pagana ahi tööle, aga siis on süüdi kõik teised: varuosa tootjatest kuni täiskuuni, mis varastas temalt võime sel päeval selgelt mõelda. Lisaks on ta täiuslikult kursis poliitikaga ja oleks valmis otsekohe võimuladvikusse astuma, sest valitsuses on ainult laisad ja lollid. Muide, ta on valmis tegema seda enda sõnul miinimumpalga eest.

3. Ta pälvib kõigi tähelepanu

Ta lihtsalt armastab avalikes kohtades juhtida oma isikule tähelepanu valjuhäälsete vestlustega Universumi, inimkonna olemasolu ja kõigi muude põletavate asjade kohta. Talle tundub, et kõik ahhetavad tema erudeerituse tõttu, esitavad huvitavaid küsimusi praeguse aastatuhande säravamale mehele ja kuulavad tänulikult vastuseid. Ta on edev, räägib kohutavalt palju ega salli kriitikat. Ta põlgab kellegi teise arvamust ning teda pole võimalik milleski ümber veenda.

4. Ta on kade