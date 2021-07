«Mulle helistati hooldekodust hommikul kella nelja paiku ja öeldi, et mu ema on surnud,» kirjeldab tütar Candy Engstler CNN-i intervjuus. «Läksin oma õdedega kohe isa juurde, et ta üksinda ei peaks kurvastama.» Naine kirjeldas südantlõhestavat hetke, kui isa hoidis oma tütarde käsi ja ütles: «Aitäh, jumal, et mu naise enda juurde võtsid, palun, tule nüüd mulle ka järele.»