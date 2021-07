3 sodiaagimärki, kelle energia ja motivatsioon nüüd tõuseb!

Marss on sisenenud värskelt vaoshoitud ja analüütilisse Neitsi sodiaagimärki ning motiveerib ja käivitab meid kuni 14. septembrini just läbi selle energia. Paljude jaoks on see tüütu ja piinavalt distsiplineeriv ning täpsust nõudev aeg. Lendlevaid õhumärke ja keevalisi tulemärke võib see üsna heidutada. Ent järgmised kolm sodiaagimärki kogevad sel ajal üldist füüsilise energia kasvu ja motivatsiooni tõusu!