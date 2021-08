Nipid, kuidas panna silmarõõm endasse armuma

1. Ole tema suhtes alati ülitore

Üks levinumaid kaebusi on meestel, et naine ei naerata ja suhtub temasse halvasti. Mehed tahavad koos olla kellegagi, kes naeratab, suhtub asjadesse positiivselt, on enesekindel ja sõbralik.

2. Näe alati parim välja

Kas pead kaotama 20 kilogrammi ja oma juukseid värvima, et mees sinusse armuks? Muidugi mitte, kuid peaksid alati nägema välja parim, mis hetkel võimalik. Veendu, et su juuksed ja riided oleksid puhtad ning korralikud. Nii mehed kui ka naised peavad oma partneri füüsilist välimust oluliseks, isegi kui nad on olnud suhtes juba mõnda aega.

3. Kuula teda

Inimestele meeldib endast rääkida ja kui soovid, et mees sind armastaks, pead kuulama, mida ta räägib. See näitab talle, et tunned tema vastu tõelist huvi ja mis peamine - annab võimaluse tundma õppida tema meeldimisi ja ebameeldivusi.

4. Tema läheduses olles naera palju

Kõik tahavad endale kaaslast, kellel on huumorimeel. Seega alati tema läheduses olles näita seda talle. Kõigile meeldivad inimesed, kes neid naerma ajavad, kuid see on eriti oluline, kui soovid, et keegi sinusse armuks. Naer on suurepärane viis kedagi meelitada.

5. Näita talle kui sarnased te olete

Kui soovid, et mees armuks, tuleks ühe asjana meelde tuletada, kui sarnased te mõlemad olete. Kui tead, et ta armastab muusikat, siis käitu, nagu armastaksid ise muusikat veel rohkem. Sarnasused on igas suhtes olulised. Ära teeskle huvi millegi vastu lihtsalt sellepärast, et see talle meeldib, vaid leia midagi, mida mõlemad päriselt armastate.

6. Anna talle teada, mis teeb just sind eriliseks

Kui sul on mingi eriline anne või eriala, milles sa oled head, siis anna sellest talle teada.

7. Ole natuke erinev kui teised naised

Meil kõigil on vastassoo kohta stereotüübid. Aga ära lase tal arvata, et oled lihtsalt tüüpiline naine, kes hoolib ainult meigist ja kingadest. Näita talle, et sul on oma mõistus ja sul on väga erinevaid huvisid. Ära ole muidugi võlts, vaid kasuta ära just neid erilisusi, mida sul ka päriselt on.

8. Näita talle, et ta saab sind usaldada

Ausus on igas suhtes number üks. Ta peab teadma ja tundma, et sind saab usaldada ja et sa oled tõeline.

9. Tee talle igal võimalusel komplimente

Pole saladus, et mehed armastavad kiitust. See kehtib eriti siis, kui kiidad teda tegude eest, milles ta on eriti hea - näiteks mõne asja parandamine või autos õli vahetamine. Anna talle kindlasti teada, kui palju sa seda tüüpi andeid hindad ja tee talle komplimente nii tihti kui võimalik.

10. Ole kannatlik

Kui soovid, et keegi sinusse armuks, võib see aega võtta. Lõppude lõpuks ei juhtu see isegi parimas olukorras üleöö. See võib võtta kuid või isegi aastaid, kuid peamine on see, et kannatlikkus ei saaks otsa. Ja kui viimane peaks isegi juhtuma, siis ära anna talle sellest kuidagi teada. Ole lihtsalt järjekindel ja kannatlik ning suure tõenäosusega see lõpuks ikkagi juhtub.

11. Näita talle, kui palju sa mõtled temast