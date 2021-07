5 naeruväärset põhjust, miks mehed arvavad, et naised neid ei taha

The Virago on koht, kus naised kirjutavad neile olulistel teemadel. Selle kaasautor Lena jutustab, et oli hiljaaegu taas tunnistajaks ühe mehe kibestunud jauramisele sellest, kuidas naised on kõiges süüdi. Kummalisel kombel ei tahtnud see mees mõista, et mõnikord lihtsalt inimesed omavahel ei klapi – ta oli võtnud vihase ohvrirolli.