Moskva imelapse isa: lapsed peaksid kooli astuma juba kolmeaastaselt!

Alissa oli kaheksa-aastane, kui tegi ära keskkooli lõpueksamid. Alissa on pärit rohkelapselisest perekonnast – tal on kuus õde ja venda – ning ta pole ainus selle pere lastest, kes on näidanud harukordseid intellektuaalseid võimeid. Ja seda hoolimata sellest, et lapsed koolis ei käi.