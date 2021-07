KOLUMN ⟩ Dagmar Lamp: Eesti meeste põhiprobleem on...

Kõigepealt olgu öeldud, et ma hindan Justinit väga ja pean teda väga armsaks ja toredaks inimeseks. Paraku jätab tema kirjutis aga mulje, et ta on astunud suure hulga meestega samasse punti ja selle pundi mitteametlik slogan on «Ma ei saa aru, ma keeldun aru saamast ja veel enam keeldun ma natuke pingutamast, et aru saada».