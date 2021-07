PLANEEDID 9. MAJAS ⟩ Kas oled loodud seiklejaks ja teisi inspireerima?

Kirjutasime siin, mida tähendab 9. maja sinu sünnikaardis ning kuidas see avaldub läbi sodiaagimärgi, millest su 9. maja algab. Nüüd vaatame lisaks, millised planeedid sul seal asuvad ja kuidas see sinu elu mõjutab. Kui maja tähistab teatud eluvaldkonda ja elu avaldumise fookust, siis planeet kannab endas kindlat oma energiat ning vastavalt asetusele su sünnikaardis väljendab oma energiat läbi sinu teatud fookusala elus. Peame meeles, et maja on valdkond, planeet on konkreetne energia ning sodiaagimärk on viis, kuidas see energia selles eluvaldkonnas avaldub.