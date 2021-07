MARSS SISENEB NEITSISSE ⟩ Nüüd on aeg luua kord majja!

Kui Marss Lõvis on julgustanud meid oma südame järgi toimetama ning oma soove ja kirgi demonstreerima, siis edaspidi on oodata suvise bravuuri tagasitõmbumist. Nimelt Neitsi sodiaagimärgisomandab meie tegutsemine analüütilise, tagasihoidliku ja isegi kritiseeriva tooni. Marss Neitsis tahab mõelda ja analüüsida põhjalikult läbi, mida ta teeb, et tegutseda siis kõige efektiivsemal ja praktilisemal viisil. See energia innustab meid ennast kokku võtma ja oma senises tegevuses parandusi tegema. Marss Neitsis tunneb kõige suuremat motivatsiooni siis, kui ta saab midagi parandada, tervendada või täiustada.