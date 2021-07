PÄÄSTA END ⟩ 4 märki, et sa oled jäänud kinni äärmiselt ohtlikku traumalõksu

Carrie Wynn on suhtekonsultant, kes on eelkõige keskendunud nartsissismile ning vägivallast ja traumast taastumisele. Ta kirjutab Mediumis oma hiljutisest kliendist, kes imestas: miks ta küll ei suutnud suhtest lahkuda, kuigi oli teadlik, et see pole õige ning tema kallal tarvitatakse pidevalt vägivalda?