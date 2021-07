NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Peipsi ääres ootab Rääbu; motikad võtku suund Jõgevale, bluusisõber aga Haapsallu

Peipsi äär ootab lapsi, Haapsalus saab maailmavalu tunda hea bluusimuusika saatel ning Muhus nautida saare moodi kohvikupäevi. Lisaks tuletame meelde, et tegelikult aitab meil kõigil jätkuvalt restoranis käia, end ägedal peol hingetuks tantsida ja kontserdil väsinuks plaksutada üksainus asi – vaktsineerimine. Palun uuri lisa vaktsineeri.ee ning pane aeg kirja. Ainult siis on nädalavahetuseks ka muid soovitusi anda kui püsi kodus. Ja üks ettevaatusabinõu veel: kui matkad, ära unusta metsade tuleohtlikkust!

Kes ei ole oma jalga Viljandimaal veel Viljandist välja tõstnud, sel on nüüd hea põhjus seda teha, sest Abja-Paluoja kannab sel aastal soome-ugri kultuuripealinna tiitlit. Laupäeval toimub Karksi mõisa pargis kultuuripealinna aasta tähtsündmus, mulgi pidu. Igaüks on oodatud koos soome-ugri rahvastega tantsima, laulma ja laadamelu nautima. Kes tunneb, et rahvatantsust jääb väheks, et sportlik olla, osalegu suurjooksul ümber Viljandi järve. Jooksu peamine võlu on vaheldusrikas maastik: ringi ümber järve tehes tuleb valida ise sobiv tee.