SODIAAGISALADUSED ⟩ 5 kõige ebatavalisemat paari, kelle vahel tekib säde

Loomulikult räägivad kõik astroloogiaõpikud ideaalsetest sobivustest ja kombinatsioonidest, aga ikka ja jälle kohtame paare, kelle vahel on eriline säde, kuigi nende sodiaagimärgid on tavapärases mõistes täiesti sobimatud. Astroloogilisel sobivusel on tegelikult märksa sügavamad juured ja põhjused, kui pelgalt päikesemärk. Ent sellegipoolest tekib vahel nende päikesemärkide vahel just neile omane eriline side, mis annab suhtele tooni. Klassikaliselt sobimatud kombinatsioonid nõuavad veidi rohkem küpsust ja julgust, aga üllataval kombel suudavad need paarid teineteisele lõpuks pakkuda midagi sellist, millest partner ei julenud unistadagi. Kui esimestest ebamugavustest üle saada, võib avaneda midagi imelist.